الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة لحي الأميرية شمال العاصمة

زيارة مفاجئة لنائب
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية زيارة مفاجئة لحى الأميرية رافقه فيها المهندسة مى طلعت مدير المكتب الفني.

وتفقد نائب المحافظ مركز تبسيط الإجراءات للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.

وشدد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات طبقًا للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات.

متابعة انتظام سير عمل خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة

كما قام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بمتابعة انتظام سير عمل خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة بنطاق حى الساحل لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى الثابت للتيسير على المواطنين وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجى والاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر.

وأشار نائب المحافظ إلى أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظفين شباك وموظف خزانة الكتروني ليتم الدفع إلكترونيا من خلال الفيزا وماكينة نداء الى لترتيب دور متلقي الخدمة ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وكان قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها.

وتفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محورسميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبد المجيد محمود مع مدخل الأسمرات، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم.

زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة
جولة مفاجئة حي الأميرية الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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