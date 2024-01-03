«منتجة ومش مدللة».. أبرز تصريحات الإعلامية منى الشاذلى التى قادتها لتصدر «التريند»

تصدرت الإعلامية منى الشاذلى محركات البحث على جوجل عقب ظهورها فى أولى حلقات برنامج abtalks مع أنس بوخش فى 2024 حول اظهار الشخصية الحقيقية والتلقائية للنجوم والمشاهير أمام الجمهوروخلال الحلقة فتحت منى الشاذلى قلبها وبدأت فى الحكى عن جوانب من حياتها الشخصية، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز تصريحات منى الشاذلى التى تصدرت بسببها التريند.

_أنا إنسانة وديعة وقوية، ولكن قوتي داخلية، مش بحب القوة اللي فيها صوت عالي وفرد عضلات

_بشوف أقوى الناس هم الناس الهادية اللي قوتها داخلها، وحياتي كانت مع أسرة محبة وأم عطوفة جدًا

_مش فاكرة مآسي انا مش عارفه أنا هنا إزاي .. لكن تردد اسمك أكثر من مرة خلال جولة عمل سواء مع إعلامي مشهور وأكثر من فنان كبير منهم الجميلة ياسمين صبري .. جعلنى اعتقد إنك متواطئ مع الكون .. مش الكون اللي متواطئ معاك".. ووصفت تواجدها معه بالبرنامج بأنه "قدرى ونصيب".

_ بحذف أي ذكرى مؤلمة ليا، عشان مبقاش نفسي معكرة وغير سوية وأعرف أشتغل، وأكون لطيفة مع أبنائي وزوجي مهما كانت انشغالاتي".

_ «أنا وجوزي متناقضين في كل حاجة وهو مش رومانسي، وأنا وهو دلوقتي تمينا 25 سنة مع بعض وهو حنون ورجل عائلة عظيم، لكنه راجل عملي، ومش بنزعل من الاختلاف بينا».

_«لم أتربى منذ صغري على الدلال، عشان لما تيجي النعمة أفرح بها ولما تزول أقدر أتخطاها، وأحب أن أكون منتجة وليس مدللة، أنا محبة لكل محيطي، وغير كارهة لأي شيء سواء أكل أو شخص، ممكن أزعل من شخص وأحذفه من حياتي، وكلمة كراهية صعبة عليا».