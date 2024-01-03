بالأرقام.. مصر قدمت 70٪ من المساعدات العالمية لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، نوفمبر الماضي، أنه قد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة حتي 25 نوفمبر، حوالي 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة منهم 8400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70 ٪ من إجمالي المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني على مستوي العالم.

وكان قد أطلق الرئيس السيسي وقتها قافلة مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وذلك من خلال تسيير أكثر من ٥٠٠ قاطرة جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طن من المساعدات الموجهه لفلسطين من أرض استاد القاهرة الدولي متوجهه لمعبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطيني، يأتي ذلك بمشاركة مايزيد عن 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات الجمهورية.

وسبق ذلك جهود عديدة من الدولة المصرية منذ إندلاع هجمات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة أكتوبر من العام الماضي، فعملت الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية علي تقديم الدعم الإنساني الفوري والاغاثي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي في غزة، وذلك عبر عدة مراحل أطلقتها مؤسسات الدولة التنفيذية والتنموية، على رأسها للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونستعرض في السياق أبرز الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة سواء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، أو استقبال المصابين.

3 قوافل إغاثية من مصر لغزة



فمنذ بداية هجمات الاحتلال أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلته الضخمة الأولي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي ضمت قرابة ١٠٦ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

تزامن مع ذلك إطلاق المؤسسات أعضاء التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

وعقب ذلك إطلاق مرحلتين من قوافل المساعدات، حيث تضمنت المرحلة الثانية نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48)ألف بطانية وملابس وأكفان (458)طنًا مياه وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي وقت إطلاق القافلة نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من المواد الغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

القاهرة قدمت 70٪ من المساعدات عالميا

جدير بالذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلي أكثر من (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن(7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين، بما يقرب من 70٪ من إجمالي المساعدات المقدمة عالميًا.

وشارك في تلك القوافل عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم ( حياة كريمة- بنك الطعام-جمعية الأورمان-جمعية رسالة-مؤسسة صناع الحياة-مؤسسة صناع الخير-مؤسسة أبو العنين-مؤسسة الجارحي-مؤسسة أبوهشيمه-مؤسسة العربي-مؤسسة مصر الخير-مؤسسة الجود-بنك الشفاء-مؤسسة أهل مصر-مؤسسة مرسال-جمعية الباقيات الصالحات-مجلس الشباب المصري-بهيه-جمعية مصطفى محمود-مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية-أمانة الأسكندرية-أمانة الغربية-أمانة القليوبية-أمانة الشرقية-أمانة كفر الشيخ).