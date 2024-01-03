افتتاح معرض الملابس والمستلزمات بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية اليوم الأربعاء، "معرض الملابس والمستلزمات "، بهدف تقديم الدعم للطلاب الجامعيين من خلال تقديم المنتجات المعروضة بأسعار مناسبة وجودة عالية الصنع، ويستمر لمدة عشرين يومًا بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية إلى أن جميع المعروضات صُنِعت في مصر، بتنسيق كل من الدكتورة مروة خليل، والدكتور عادل عنتر، ومنى محمود مدير مؤسسة احنا الخير، وبمشاركة الأسر المنتجة في إطار مبادرة تكافل وكرامة.

المعرض يتضمن معروضات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية وكتب ومنتجات غذائية

وأوضح عميد الكلية أن المعرض يتضمن معروضات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية وكتب ومنتجات غذائية وذلك بأسعار مناسبة، يقدمها نحو 15 عارضًا كما يضم المعرض جناحًا للكتب العلمية والثقافية.

ولفت أن المعرض يخدم طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وكذلك طلاب وطالبات المدينة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة.

شارك فى الافتتاح كل من الدكتور أسامة العادلي، والدكتورة شيرين نصير وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعديد من المسئولين ورجال وسيدات المجتمع المدني السكندري.

وكان قد نظم مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد- جامعة الإسكندرية، تدريب دولى في مجال الذكاء الإصطناعي على مرحلتين، الأولى في الفترة من 9 الى 11 ديسمبر وقامت بتقديمها الدكتورة زاهية جسوم من جامعة السوربون بفرنسا، والثانية كانت في الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر وقدمها الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية.

وتناول التدريب المفاهيم الخاصة بالذكاء الإصطناعى، كما تناول أدوات كثيرة يستطيع السادة أعضاء هيئة التدريس استخدامها مع طلابهم، وفي أعمالهم البحثية حتى لمن هم في غير التخصص، ويعمل الأن الأساتذة الذين حضروا التدريب على مشروعات في قطاعاتهم ومجالاتهم التخصصية المختلفة ليقوموا بعرضها في إحتفالية ينظمها المركز في شهر يناير القادم احتفالًا باليوم العالمي للتعليم.

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