رئيس البرلمان: المجلس يشهد يومًا ديمقراطيًا تاريخيًا بين الأغلبية والمعارضة

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.

أداء نواب الأغلبية والمعارضة

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية فى حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة”.

الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: “يجب ألا يضيق صبرنا، وعلينا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعا نعمل لصالح الوطن".

ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب: “هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية”.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

كما يناقش المجلس، كذلك، تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر، ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والإسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.