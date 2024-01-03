القيادة الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين مضادين للسفن بالبحر الأحمر دون وقع أضرار

قالت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على جنوب البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصواريخ في المياه المحيط.

وشددت على أن "الأعمال غير القانونية التي ينفذها الحوثيون تعرض حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن هذا هو الهجوم الـ24 ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أبلغت في وقت سابق عن وقوع ما يصل إلى ثلاثة انفجارات على بعد ما بين خمسة أميال بحرية من سفينة تجارية في مضيق باب المندب، على بعد 33 ميلًا بحريًا شرق عصب الإريترية، دون أنباء عن وقوع أضرار.

وأوقفت العديد من خطوط الشحن عملياتها عبر الممر المائي للبحر الأحمر ردًا على الهجمات، وبدلًا من ذلك قامت برحلة أطول حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الصراع في غزة، وحذروا من أنها ستهاجم السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهداف الجماعة المسلحة نفسها، ودعوا الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

تحالف حارس الازدهار

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، في 18 ديسمبر، أنها ردًا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى عملية تحالفًا عسكريًا بحريًا باسم "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وجاء الإعلان عقب اجتماع افتراضي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البحرين مع وزراء ومسؤولين لأكثر من 40 دولة، فضلًا عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تم خلاله مناقشة تصاعد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، والدعوة للانضمام للتحالف.