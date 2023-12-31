مقتل 10 حوثيين فى قصف أمريكى استهدف زوارق هاجمت سفينة فى البحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بمقتل 10 حوثيين في قصف أمريكي استهدف الزوارق التي هاجمت سفينة في البحر الأحمر، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، اليوم، عن أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت، في بيان، أن سفينة حاويات تابعة لشركة "ميرسك" العالمية، أطلقت نداء استغاثة ثانيا في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.