الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: اغتيال العارورى الأول بين عمليات سينفذها الاحتلال ضد حماس

صالح العاروري
صالح العاروري

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن إسرائيل هي المسؤولة عن عملية الاغتيال في بيروت.

 

وقالت الصحيفة إن اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري سيكون ضمن هجمات سرية تنفذها إسرائيل ضد الحركة.

 

وذكر مصدر أمريكي لم تكشف الصحيفة عن اسمه أن اغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات سينفذها الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات ضد قادة حماس.

 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مقرًا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس.

 

وقال مسؤول كبير في حزب الله إن الحزب سيرد على عملية اغتيال العاروري.

 

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية: "الأمين العام لحزب الله قال إن أي هجوم من أي عنصر في لبنان سيكون له رد. حزب الله يحاول الحفاظ على قواعد الصراع، لكن إسرائيل تعمل على توسيع المشكلة”.

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