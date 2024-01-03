بعد اغتيال العارورى.. وزير مالية الاحتلال: كل أعداء إسرائيل سيهلكون

في إشارة مستترة على ما يبدو إلى مقتل أحد كبار قادة حماس، أمس الثلاثاء، كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به أن جميع أعداء إسرائيل "سوف يهلكون".

ويأتي تعليقه بعد أن أعلنت حماس أكس الثلاثاء أن أحد كبار مسؤوليها قُتل في هجوم في جنوب بيروت.

كان صالح العاروري زعيمًا سياسيًا وعسكريًا فلسطينيًا بارزًا، وتعتبره إسرائيل أحد المؤسسين الرئيسيين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الضفة الغربية المحتلة.