الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز يكشف: ما سر اختيار بيروت كـ"موقع اغتيال" لإسرائيل؟ (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، عن واقعة اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العارورى، مشيرا إلى اختيار بيروت كموقع اغتيال "سهل" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملياته التي يرى فيها انتصارا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن إسرائيل اختارت بيروت تحديدا؛ لأنها تستطيع الدخول إليها بسهولة لتنفيذ عملياتها الاغتيالية دون أن يتصدى لها أحد، وحتى إن حدث رد فعل ما سيكون نظريا فقط، كما أعلنوا في الساعات القليلة الماضية عن تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد عملية الاغتيال التي ارتكبتها إسرائيل داخل لبنان.

وواصل: "إذ فكر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مثل هذه العملية داخل قطر، لاغتيال قيادات حركة حماس داخل أراضيها، ستضحي إسرائيل بكافة مصالحها معها".

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