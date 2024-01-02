"تموين أسيوط": ضبط 17 طن ملح فاسد فى عبوات بغرض البيع للجمهور

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، من ضبط أحد المخازن بمركز منفلوط يحتوي علي 17 طن ملح خشن ومتحجر وغير صالح للاستهلاك الآدمي والمخصص للأغراض الصناعية، ويتم إعادة طحنه وتعبئته في عبوات ملح خاصة بعلامات تجارية شهيره بقصد الغش والتدليس.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط كل من تسول له نفسه المتاجرة في صحة المواطنين.

تموين أسيوط تشن حملات على المخالفين

شنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط، والسيد محمد صلاح قدري مدير إدارة التموين بمركز منفلوط حملة على أحد المخازن بناحية قرية العتامنة مركز منفلوط.

جرى ضبط أحد الأشخاص وقد قام بتجميع كميات كبيرة جدا من الملح الخشن والمتحجر وغير صالح للاستهلاك الآدمي والمخصص للأغراض الصناعية بإعادة طحنه وتعبئته في عبوات ملح خاصة بعلامات تجارية شهيرة بقصد الغش والتدليس، وعليه تم ضبط عدد 17 طن ملح خشن، وتم التحفظ عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة هذا، وتناشد مديرية التموين بأسيوط المواطنين بالإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني أو أي مخزن غير مرخص وبه كميات من السلع الغذائية.

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