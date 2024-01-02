كيف تنجح مصر في زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع التأمين؟

أكد خبير التأمين الاستشاري أمير مقار أهمية دور قطاع التأمين في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال الخبير التأميني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هناك عوامل يمكن أن تسهم في زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التأمين في مصر، ومنها مثلا، تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين، وكذلك تعزيز التشريعات واللوائح المتعلقة بالتأمين لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أنه يبرز أهمية زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التأمين للاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام حيث إن تحقيق زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التأمين في مصر يعتمد أيضا على تعزيز التوعية بأهمية التأمين وفوائده، من خلال حملات توعية وتثقيفية موجهة للمستهلكين والشركات.

كما أوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا حيويا في زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التأمين من خلال تطوير منتجات تأمينية جديدة وإيجاد طرق أكثر فاعلية للتسويق وتقديم الخدمات.

وأكد أن زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التأمين في مصر يمثل تحديا هاما لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، فمن المهم أن تتبنى الحكومة والشركات في القطاع التأميني استراتيجيات شاملة تستهدف تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتعزيز التوعية واستخدام التكنولوجيا.