كيف نجحت العاصمة الإدارية في جذب الاستثمارات الأجنبية؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال إن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر عدة عوامل.

وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم اختيار العاصمة الإدارية لتكون مركزًا للحكومة والأعمال، لافتا إلى أنها تمتلك عدة عوامل تجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، منها:

1. البنية التحتية المتطورة: تم تصميمها لتكون مدينة متطورة تحتوي على بنية تحتية حديثة ومتكاملة، بما في ذلك الطرق والمواصلات والاتصالات والمرافق.

2. بيئة استثمارية ملائمة: تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعل من السهل للشركات الأجنبية إنشاء وتشغيل أعمالها هناك.

3. العروض العقارية المغرية: تقدم الحكومة المصرية عروضًا عقارية مغرية للمستثمرين الأجانب، مما يشجع على الاستثمار.

4. الاستقرار السياسي والاقتصادي: تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاستثمار.

5. المشاريع الكبرى: تضم العديد من المشاريع الضخمة والمتنوعة في مجالات مثل العقارات، البنية التحتية، التكنولوجيا، الخدمات، والتعليم، مما يوفر فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب.

6. التوجيه الحكومي: حظيت بدعم حكومي كبير، حيث وفرت الحكومة المصرية الدعم والتشجيع للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في المشاريع الموجودة بالعاصمة الإدارية.

7. الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية: بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جذابة، توفر العاصمة الإدارية الجديدة وصولًا سهلًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار.

وأكد أنه بهذه الطرق، نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نجاح كبير في جذب رؤوس الأموال والمشاريع الكبرى. ومن المتوقع أن تستمر العاصمة في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل، مما يعزز دورها كمركز رئيسي للأعمال والحكومة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البلاد.