الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف نجحت العاصمة الإدارية في جذب الاستثمارات الأجنبية؟.. خبير اقتصادي يجيب

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال إن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر عدة عوامل. 

وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم اختيار العاصمة الإدارية لتكون مركزًا للحكومة والأعمال، لافتا إلى أنها تمتلك عدة عوامل تجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، منها:

1. البنية التحتية المتطورة: تم تصميمها لتكون مدينة متطورة تحتوي على بنية تحتية حديثة ومتكاملة، بما في ذلك الطرق والمواصلات والاتصالات والمرافق.

2. بيئة استثمارية ملائمة: تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعل من السهل للشركات الأجنبية إنشاء وتشغيل أعمالها هناك.

3. العروض العقارية المغرية: تقدم الحكومة المصرية عروضًا عقارية مغرية للمستثمرين الأجانب، مما يشجع على الاستثمار.

4. الاستقرار السياسي والاقتصادي: تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاستثمار.

5. المشاريع الكبرى: تضم العديد من المشاريع الضخمة والمتنوعة في مجالات مثل العقارات، البنية التحتية، التكنولوجيا، الخدمات، والتعليم، مما يوفر فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب.

6. التوجيه الحكومي: حظيت بدعم حكومي كبير، حيث وفرت الحكومة المصرية الدعم والتشجيع للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في المشاريع الموجودة بالعاصمة الإدارية.

7. الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية: بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جذابة، توفر العاصمة الإدارية الجديدة وصولًا سهلًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار.

وأكد أنه بهذه الطرق، نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نجاح كبير في جذب رؤوس الأموال والمشاريع الكبرى. ومن المتوقع أن تستمر العاصمة في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل، مما يعزز دورها كمركز رئيسي للأعمال والحكومة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البلاد.

العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة إستراتيجية جذب الاستثمارات الاستثمار السياحي الاستثمارات

مواد متعلقة

استشارى تخطيط: العاصمة الإدارية تمثل نموذجًا فريدًا بين مدن الجيل الرابع

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

أول رد من حماس على استهداف صالح العارورى فى بيروت

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

هند حسانين أشهر بائعة «كب كيك» فى شارع المعز: أعمل لأسدد ديون والدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء