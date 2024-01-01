الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى تخطيط: العاصمة الإدارية تمثل نموذجًا فريدًا بين مدن الجيل الرابع

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال محمد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية قامت بتأسيسي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة بشكل يضاهي أحدث المدن العالمية.

فرص العمل في العاصمة الإدارية

وأكد محمد حسانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المدينة ستوفر 60 مليون وظيفة جديدة، حيث يوجد الكثير من الهيئات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الآن، وهذه الاستثمارات ستفيد العمالة المصرية بشكل كبير.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تمثل نموذجًا فريدًا بين مدن الجيل الرابع، حيث تهتم هذه المدن الجديدة بالنظام التكنولوجي قدر المستطاع، إضافة إلى الحفاظ على البيئة  بصورة كبيرة من التلوث، لذا العاصمة الإدارية الجديدة بها الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تكون من كبرى المدن العالمية الحديثة.

رموز العاصمة الإدارية الحضارية 

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم بعض الرموز الحضارية، وهذه الرموز ستكون مزارا سياحيا للمصريين في الداخل والأجانب من الخارج، ومن بين هذه الرموز الحضارية البرج الأيقوني، ولهذا العاصمة الإدارية الجديدة ستكون جاذبة للمواطنين المحليين والأجانب الفترة المقبلة.

استشاري تخطيط عمراني اكسترا نيوز حديث الاخبار مدن الجيل الرابع العاصمة الإدارية الجديدة

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