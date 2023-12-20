ضياء رشوان: أوروبا لم ولن تأخذ موقفا رادعا ضد الكيان الصهيوني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه حتى الآن لا يوجد موقف أوروبي يحسم الأمر مع القوات الصهيونية، ولهذا يجب وضع عقوبات صارمة أمام الكيان الصهيوني لإجباره على وقف إطلاق النار في فلسطين.

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأكد رشوان، خلال لقائه ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أوروبا لن تأخذ موقفا قويا تجاه الحرب الفلسطينية الصهيونية، لذا يمكن القول إن المواقف الأوروبية الحالية تشير إلى أنه من المحتمل أن تأخذ موقفا إنسانيا ولكن لن يكون هناك رد رادع للضغط على الكيان الصهيوني، خاصة وأن إسرائيل ليست مجبرة على التعامل مع الدول الأوروبية، لأنها تحصل الدعم الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد اتخاذ أي موقف قوي الفترة المقبلة لاقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث لا يريد أن يخسر تأييد الجاليات الصهيونية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

استمرار الحرب بغزة

وأشار إلى أنه لم يتوقع أحد استمرار الحرب في فلسطين حتى اليوم، حيث بدأ الهجوم على قطاع غزة منذ ٧٥ يومًا دون تحقيق أي هدف يذكر، لذا ما يحدث عدوان غاشم وليس حرب متكافئة.