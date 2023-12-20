الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: أوروبا لم ولن تأخذ موقفا رادعا ضد الكيان الصهيوني

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه حتى الآن لا يوجد موقف أوروبي يحسم الأمر مع القوات الصهيونية، ولهذا يجب وضع عقوبات صارمة أمام الكيان الصهيوني لإجباره على وقف إطلاق النار في فلسطين.

الدعم الأمريكي لإسرائيل 

وأكد  رشوان، خلال لقائه ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أوروبا لن تأخذ موقفا قويا تجاه الحرب الفلسطينية الصهيونية، لذا يمكن القول إن المواقف الأوروبية الحالية تشير إلى أنه من المحتمل أن تأخذ موقفا إنسانيا ولكن لن يكون هناك رد رادع للضغط على الكيان الصهيوني، خاصة وأن إسرائيل ليست مجبرة على التعامل مع الدول الأوروبية، لأنها تحصل الدعم الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد اتخاذ أي موقف قوي الفترة المقبلة لاقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث لا يريد أن يخسر تأييد الجاليات الصهيونية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

استمرار الحرب بغزة

وأشار إلى أنه لم يتوقع أحد استمرار الحرب في فلسطين حتى اليوم، حيث بدأ الهجوم على قطاع غزة منذ ٧٥ يومًا دون تحقيق أي هدف يذكر، لذا ما يحدث عدوان غاشم وليس حرب متكافئة.

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اكسترا نيوز حديث الاخبار الحرب بغزة

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى