الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: لا عجز في تقاوى البطاطس.. والكميات المتاحة تكفى للعروة الصيفية

البطاطس
البطاطس

أكد الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن الكميات الفعلية الواردة من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها إلينا إضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلى 135 ألف طن. 

وتابع في تصريحات له، أن الاحتياجات الفعلية للزراعة تتراوح بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس، رغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى إلى أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية. 

لا عجز في تقاوى البطاطس 

وأوضح “عصام” أن وزارة الزراعة تقوم بالإعلان عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة للاستغلال التجار حيث أن التقاوى المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية.  

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية اعلن عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49: 55 ألف جنية للطن وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعة مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.

وأشار إلى أن الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقى الأصناف الأخرى ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يفضل كثير من المزارعين أصناف معينه مما يؤدى إلى ارتفاع اسعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.

احمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى تقاوي البطاطس شحنات التقاوي

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