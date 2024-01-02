تكريم الأبطال ذوي الهمم وتسليمهم أجهزة تعويضية في دمياط (صور)

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفالية التى نفذتها مديريتى التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، جاءت تحت عنوان "كلنا واحد" بحضور الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين.

واستهلت المحافظ، تلك الفعالية بتسليم أجهزة تعويضية عبارة عن سماعات وأطراف صناعية وقطع غيار سماعات وكراسي كهربائية متحركة لذوى الهمم مقدمة من عدد من الجمعيات الاهلية، كما ألقت الدكتورة منال عوض، كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بحضور تلك الاحتفالية للتأكيد على دعم كافة الجهود لرعاية ودعم ذوى الهمم والعمل نحو دمجهم بالمجتمع باعتبارهم جزء هام لا يتجزأ من نسيج المجتمع..

وأشارت المحافظ، إلى أن إطلاق الأمم المتحدة يوم ٣ ديسمبر للأشخاص ذوى الإعاقة، يشير إلى أهمية تعزيز الوعى نحو ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطت اهتماما بالغا بهذا الملف لتقديم كافة سُبل الرعاية والدعم لذوى الهمم، والذى بدا واضحًا بجعله عام "٢٠١٨" عامًا لذوى الهمم وأيضًا تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لهم وذلك إيمانا بحقوقهم فى المساواة والدور الهام الذى يقوم به ذوى الهمم بالمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..

وأشادت الدكتورة منال عوض، بما حققه أبنائنا وبناتنا من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة، تعكس ما لديهم من قدرات ومهارات فريدة والإرادة القوية، كما أننى أؤكد حرصنا جميعا على تقديم المزيد من الدعم لذوى الهمم...

واختتمت المحافظ، كلمتها بتوجيه التحية إلى مديريتى التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومؤسسات العمل الأهلى على هذه الجهود كما وجهت تحية خاصة إلى أولياء أمور ذوى الهمم على ما يقدمونه من دعم ورعاية واهتمام لابنائهم..



وخلال الفعالية قدمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي درعًا تذكاريًا إلى محافظ دمياط تقديرا لجهودها الداعمة لكافة المبادرات والأعمال لتنمية وخدم المجتمع..

فيما وقد تضمنت الفعالية تكريم عدد من الابطال ذوى الهمم البطل عمر مشرف الحاصل على أول عالم سباحة وأربع ميداليات ذهبية السباحة بالبارلميبية العالمية والبطلة ورد شان الزقزوق الحاصلة على مركز أول عالم سباحة وثلاث ميداليات ذهبية ببطولة العالم للسباحة والبطلة إيناس الجبالى الحاصلة على مركز أول بطل عالم فى رفع الأثقال والبطل فؤاد السيد حاصلعلى مركز ثانى بطولة عالم رفع الأثقال، والبطل حسام ندا الحاصل على مركز أول ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال.

كما جرى تكريم البطلة هاجر فتحى الحاصلة على مركز أول ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال والبطلة إيمان مبروك الحاصلة على مركز ثانى ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال والبطلة ملك السويسى لتحقيقها تميز علمى بمسابقة تحدى القراءة على مستوى الجمهورية والبطلة رحمة عزب الحاصلة على مركز أول جمهورية بألعاب القوى كراسي متحركة والبطل اسلام نجيب الحاصل على مركز أول على مستوى الجمهورية بألعاب القوى كراسي متحركة.

كما تم تكريم أمهات أبطال ذوى الهمم السيدة "مى أيمن" والدة البطلة ملك السويسى والسيدة " سامية العوادلى " والدة البطلان مهند وسعد العوادلى أبطال الجمهورية فى رياضة رمى الرمح وتكريم السيدة منصورة محمود والدة البطلتين إيمان ودينا مبروك أبطال الجمهورية فى رياضة رمى الرمح.