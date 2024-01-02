الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

الفريق أشرف إبراهيم
الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية

التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية المصرية، اليوم الثلاثاء، العميد الركن بحرى هزاع مطلق العلاطى آمر القوة البحرية الكويتية، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا لأسطول القوات البحرية، والمرور على لواء الوحدات الخاصة، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية.

كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الإسكندرية وهنجر بناء السفن؛ للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.

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