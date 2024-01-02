الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "منتجي الأخضر والفاكهة" يستعرض آليات القضاء على الوسيط في تجارة السلع

خضروات
خضروات

قال المهندس محمود الطوخي رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إنه من أجل القضاء على الوسيط في السلع الزراعية من الخضر والفاكهة فلابد فتح منافذ جديدة خاصة بالتعاون الزراعي والجمعيات الزراعية، والجمعيات النوعية والجمعيات المحلية لتسويق جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت خضر أو فاكهة، ومن  المفروض ان يتم إسناد جميع التسويق للجمعيات الزراعية حتى تتمكن الجمعية من شراء المحصول من المزارع وتسويقها للمستهلك مباشرا بما يوفر 50% من سعر السلع الزراعية.

القضاء على الوسيط 

وأوضح أن القضاء على الوسيط في السلع الزراعية يتم من خلاء الشراء مباشرًة من المزارع، فعلى سبيل المثال البطاطس سعرها في الجملة 8  جنيه للكيلو وتصل للمستهلك بـ 15 جنيه، مُشيرًا إلى ضرورة تسويق منتجات المزارع سواء أرز أو القمح أو ذرة بأن يتم الشراء من المزارع والتسويق للمستهلك مباشرا، وبالتالي يت القضاء على الحلقات الوسيطة من التجار والسماسرة والعمولات،  وضرورة توحيد عمليات النقل من جهة واحدة، وتكون من المزارع للمستهلك فقط وبالتالي على التجار والوسطاء حيث أن التجار يكسبون ملايين الجنيهات على حساب المنتج والمستهلك

وأكد رئيس جمعية الخضر والفاكهة، أنه في الحلقات الوسيطة يكون من المزارع إلى الثلاجة  ثم إلى الوكالة ثم إلى تاجر الجملة، ثم إلى تاجر التجزئة، مُشيرًا إلى أن كل هذه الحلقات تفتطع من قيمة السلعة، وبالتالي يصل للمستهلك بسعر مرتفع بأكثر من 50 % لصالح الحلقات الوسيطة.

منتجي الأخضر والفاكهة فتح منافذ جديدة للقضاء على الوسيط السلع

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