رئيس "قضايا الدولة" يزور البابا تواضروس لتهنئته بحلول العام الميلادي

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيسهيئة قضايا الدولة، صباح اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، لتهنئة قداسته بحلول العام الميلادي الجديد 2024، وكان اللقاء مفعما بروح المحبة والمودة والإخاء.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشارون نواب رئيس الهيئة، المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.