الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل أول تعاملات العام الجديد 2024

البورصة
البورصة

استهلت مؤشرات البورصة أولى تعاملات العام الجديد 2024 -اليوم الثلاثاء، على صعود كبير، بدعم من عودة شهية المستثمرين للشراء من جديد، بعد تسوية المراكز المالية لصناديق الاستمثار وعودتها للشراء من جديد.

وارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 67. 0%، بما يعادل 166 نقطة، ليصل إلى مستوى 25062.6 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.28%، بما يعادل 70.25 نقطة، ليصل الى مستوى 5543.35 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت  1.12%، ليصل إلى مستوى 7968 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى الـ 400 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 223.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 21.9 ألف صفقة شراء وبيع.

واتجهت تعاملات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية نحو البيع، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستمثار الأجنبية نحو الشراء الواضح على أسهمٍ منتقاه، في الوقت الذي اتجه فيه المتعاملون الأفراد المصريون نحو الشراء.

البورصة المصرية اولى تعاملات العام الجديد 2024 مغربية المؤشر الرئيسي أي جي اكس 30

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