البورصة تربح 345.6 مليار جنيه بالربع الثالث.. ومؤشرها الرئيسى يقفز 23.4%

أظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية تحقيق سوق الأوراق المالية طفرة كبرى على كل المستويات السوقية.

وأكد التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 23.4% خلال الربع الثالث من لعام الجاري 2023، ليصل إلى مستوى 24894.26 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 44.61%، ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى قفز بنسبة بلغت 39.64%، لينهى تعاملات الربع الثالث من العام المنقضي عند مستوى 7880.35 نقطة.

وأشار التقرير الربع سنوى إلى ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة بلغت 25.25%، محققا مكاسب بلغت 345.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى تريليون و719.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و374.1 مليار جنيه بداية الفترة.

وألمح التقرير إلى وصول إجمالي قيم التداولات بالبورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.770.2 مليار جنيه، مقابل 277.2 مليار جنيه خلال الربع السابق عليه، فيما سجلت كمية التداولات نحو 79.822 مليون ورقة مالية، مقابل 47.090 مليون ورقة مالية خلال الربع السابق عليه، وذلك من خلال تنفيذ 7 ملايين و765 ألف ورقة مالية، مقابل 4 ملايين و527 ألف ورقة مالية خلال الربع الثاني من العام المنقضي 2023.

ولفت التقرير إلى استحواذ سوق الأسهم على 10.33% من إجمالي قيمة التداولات بسوق داخل المقصورة، مقابل 89.67% لتنفيذات أذون الخزانة والسندات.

وأشار التقرير إلى استحواذ المستثمرين المصريين على 88.3% من التداولات على الأسهم، مقابل 4.7 % فقط للمستثمرين الأجانب، و7% للمتعاملين العرب وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير الربع سنوى إلى اتجاه الأجانب نحو الشراء، حيث سجلوا صافي بيع بقيمة 3.698.2 مليون جنيه، فيما سجل المتعاملين العرب صافي شراء بقيمة 3.911.9 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وقال التقرير إن المستثمرين المصريين استحوذوا على 86.4 % من قيمة التعاملات منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، مشيرا الى استحواذ الاجانب على 6.1% من اجمالي التعاملات والعرب على 7.4% من اجمالي قيمة التعاملات، مشددا على تحقيق الأجانب لصافي بيع بقيمة 3.698.2 مليارجنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 3.9119.9 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.