الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الدولة تهدف فى السنوات القليلة الأخيرة بناء المواطن بصورة شاملة

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت رشاد

قال الكاتب الصحفي  رفعت رشاد، الكاتب الصحفي، إن المواطن المصري هو الوحدة المفردة التي تتكون منها الدولة، حيث إذا صلحت أحوال المواطن صلُح شأن الدولة بأكملها، ولهذا تسير الدولة على قدم وساق الآن للارتقاء الشعب المصري من كافة الجوانب.

الارتقاء بحياة المواطن

وأكد رشاد، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن بناء الإنسان يتطلب مجموعة عوامل، منها البيئة التي يعيش فيها، أي أن يتم نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى المناطق السكانية الحضارية، توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، رفع المستوى المعيشي للمواطن للارتقاء بمستواه الاقتصادي.

المشروعات القومية المصرية

وأضاف في حديثه، أن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية هدفها الأساسي توفير حياة كريمة للمواطن المصري، الذي عانى من التهميش لسنوات كثيرة، ويمكن القول أن تلك المشروعات القومية كانت بمثابة تأمين مباشر لحياة المواطن المصري.

رفعت رشاد حديث الاخبار اكسترا نيوز المشروعات القومية المصرية كاتب صحفي

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