رفعت رشاد: القيمة الأكبر لحياة كريمة أنها تخاطب الإنسان مباشرة

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن مصر عملت على محاربة الإرهاب وفي الوقت نفسه حرصت على التنمية، فكانت يد تحارب الإرهاب ويد تبني، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حياة كريمة الأساس في المشروع والقيمة الأكبر أنه يخاطب الإنسان مباشرة، من إيصال الخدمات وتعزيز الإسهامات التي تخدم حياته.

الاهتمام بسكان الريف يعزز انتماءهم الوطني

وأشار إلى أن عدد سكان الريف في مصر يتجاوز50% عند المساهمة في رفع مستواهم، فإنه يساهم في رفع مستوى نصف الشعب المصري، والنتيجة تظهر مباشرة مما يغير شكل الحياة التي تخاطبها حياة كريمة، كما أنها تعزز انتماءهم الوطني..

وتابع، أن العلاقة بين المواطن والدولة هي قيامه بدوره لمسندة دولته في كل مشاكلها وفي نجاحاتها، والدولة تسانده في كل الوقت فالعلاقة تكون متساوية بين الطرفين.