الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التسونامى قادم".. أسامة كمال يتحدث عن توابع الزلزال العنيف الذى هز اليابان

زلزال اليابان
زلزال اليابان

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن اليابان تواجه كارثة طبيعية كبيرة بعد أن ضربها زلزال بقوة ٧.٥ على مقياس ريختر اليوم.

وأضاف كمال، في حديثه على برنامج "مساء دي أم سي" الذي يبث على قناة "دي إم سي"، أن الزلزال وقع في محافظة شيكاغو اليابانية، وتلاه هزة ارتدادية بقوة ٦.٢ درجة في نفس المنطقة بعد ثماني دقائق، وقال إن السلطات اليابانية أصدرت تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي نتيجة الزلزال.

وعبّر كمال، عن تعاطفه مع شعب اليابان، مشيرا إلى أن الخسائر المادية كانت كبيرة، لكن لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات، وأشاد بدور الحكومة اليابانية في التعامل مع الأزمة، وقال إنها توفر كل المعلومات اللازمة للشعب وتتخذ الإجراءات الاحترازية لإجلاء المواطنين من المناطق الخطرة.

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