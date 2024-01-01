حياة جديدة في قلب الجحيم.. نازحة تلد أربعة توائم وسط غزة.. ما القصة؟

أنجبت امرأة فلسطينية نازحة أربعة توائم في غزة وسط القصف الإسرائيلي ونقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية، حسبما افادت “الجارديان” البريطانية.

إيمان المصري كانت حاملاً عندما اضطرت للانتقال من شمال غزة إلى مخيم جباليا للاجئين، قبل أن تلجأ أخيراً إلى وسط غزة، وهناك أنجبت 4 توائم، وتقيم عائلتها الصغيرة الآن في فصل دراسي سابق بالمدرسة مع 50 عائلة أخرى.

وقالت: “المكان بأكمله غير مناسب للأطفال، ولا يوجد مال حتى لشراء حفاضات أو حليب أو أي شيء”.

وأضافت: "كل هذا كان له تأثير عليّ، وعلى الأطفال الذين كانوا في بطني، وعلى أطفالي الصغار".

سحب القوات الاسرائيلية من غزة



من جانبها، أعلنت إسرائيل عن سحب بعض قواتها من غزة، حيث قال مسؤول عسكري كبير إنها تخطط لمواصلة حربها عبر القطاع – التي أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 22 ألف فلسطيني – لمدة “ستة أشهر على الأقل”.

وتتزايد الضغوط الدولية لوقف الهجوم الذي أودى حتى الآن بحياة ما يقرب من 22 ألف فلسطيني في غزة معظمهم من النساء والأطفال.