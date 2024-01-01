رئيس نقل كهرباء مصر الوسطي يتفقد مشروع إنشاء محطة محولات دشلوط

تفقد المهندس السيد أنور، رئيس منطقة كهرباء مصرالوسطي بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشروع إنشاء محطة محولات دشلوط جهد ٢٢٠ك.ف بمحافظة اسيوط للوقوف علي معدل التنفيذ والعمل علي ازالة اي معوقات والتأكيد علي تنفيذ كل بنود التعاقد، ورافقه خلال الزيارة المهندس محمد صفائي رئيس قطاع المشروعات، وحضر الزيارة كلا من المهندس محمد زهني مدير عام الاعمال المدنية والمهندس وليد علي حسن مدير عام مشروعات الخطوط.

خلال الزيارة قال أنور إن الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ تعليمات المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة والمهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية وضمن خطة الدولة لتوفيز التغذية الكهربية لمشروعات التنمية بالصعيد. تم الموافقة علي اسناد مشروع انشاء محطة محولات دشلوط جهد 220/ 66 / 11 ك.ف الي شركة حسن علام للمقاولات سعة ( 3 × 175 م.ف.أ ) + ( 2× 40 م.ف.أ) وسيتم فتح خط غرب ملوي/ شرق اسيوط جهد 220 ك.ف وفتح خط دخول خروج ديروط / القوصية والعمل علي مد بطول (2× 13 كيلو متر ) دخول خروج لتأمين وصول واستقرار التيار بالطرق المثلي.

وقامت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع العقد يوم 5/4/2023 وستساهم تلك المحطة فى استقرار وانتظام الجهود بأسيوط والظهير الصحراوي لمدينة ديرمواس وديروط وجميع المراكز والقرى والنجوع التابعة التى عانت من مشاكل عدم استقرار الجهود على مدار الفترات الماضية ما دفع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومنطقة كهرباء مصر الوسطي العمل على قدم وساق لإنشاء محطة محولات عملاقة.