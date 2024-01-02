موعد تقديم النيابة العامة 2024 والأوراق المطلوبة

يرغب الكثير من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024، فى التقدم لوظائف معاونى نيابة عامة، لكنها لم تعلن بعد، ولكن مؤخرًا صدر قبول دفعة تعيينات من قبل مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية دفعة 2023.

تقديم النيابة العامة دفعة 2024

واشترط إعلان النيابة العامة فيما يخص الدفعات السابقة على أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

أوراق تقديم النيابة العامة 2024

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى آخر يوم لتقديم الملفات ‏https://ppo.gov.eg.

وعن البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب على الموقع الإلكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

تقديم وظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت هيئة النيابة الادارية عن فتح باب قبول دفعة تعينات جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، للذكور والإناث دفعة 2023، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من يوم 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر، يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، وتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التعيين التالي:

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الالكتروني، 5 نسخ.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

موعد التقديم لوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن فتح موعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 على الموقع الإلكترونى خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023 أو من خلال www.sla.gov.eg سيتم تفعيل الرابط في موعد التسجيل.

وحددت مواعيد سحب الملفات من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، بشارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره 1200 جنيه، من 4 نوفمبر حتى 16 نوفمبر.

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16 نوفمبر حتى 11 يناير، طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

وحددت هيئة قضايا الدولة عددا من المستندات الأوراق والشروط المطلوبة منها: ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد، ألا يزيد عمره عن 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان، أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن، أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة، أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

ونوهت هيئة قضايا الدولة على أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

موعد التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة، عن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ويوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.

حدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بألا يقل التقدير عن جيد، وألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.