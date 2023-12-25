الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وظائف وزارة التضامن الاجتماعى 2023.. التخصصات والشروط المطلوبة

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر وظائف شاغرة في وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة شروط التقديم والمستندات المطلوبة، ومواعيد تقديم الطلبات.

الوظائف المطلوبة في وزارة التضامن

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

- مدير عام الإدارة العامة لرعاية المغتربين والمغتربات.

- مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التضامن

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضح به: «التأهيل العلمي، والمؤهلات الإضافية، والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له، والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، والتدرج الوظيفي للمتقدم، والدورات الحاصل عليها، وتقارير الكفاية، ومحل الميلاد والإقامة، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضح بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمه.

3- صورة شخصية.

4- سيرة ذاتية موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيدة بالمستندات.

5- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لها والمطلوب شغلها، وذلك من خلال المهام التخصيصية الخاصة الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة، طبقا للنموذج المرفق.

6- شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم.

7- صورة بطاقة الرقم القومي.

مع مراعاة:

- استيفاء الشروط الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة المراد التقدم لها.

- ألا يزيد حجم المستندات المقدمة عن 25 ميجا.

طريقة التقديم على وظائف وزارة التضامن

على من يرغب في التقديم لشغل وظائف وزارة التضامن، يتم إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: [email protected]، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 23 يناير المقبل. 

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