مع ثاني أيام العام الميلادي الجديد يحرص المقاولون والمستثمرون على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-1-2024 عبر جوجل، حيث تراجعت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق محليا في اليوم ووجود تراجع سيتراوح ما بين مبلغ الألف والـ500 جنيه في الطن مؤخرا، وقد عاد الارتفاع مرة أخرى، وأصبح هو سيد الموقف عقب صعود خام البيليت عالميا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-1-2024

بينما تراجعت أسعار الأسمنت وسط وجود تراجع سيتراوح ما بين مبلغ الـ70 والـ130 جنيها في الطن الواحد، وعاد الارتفاع بشكل مرة أخرى فارتفع سعر الأسمنت ارتفاعا يتراوح من مبلغ 10 إلى 20 جنيها في الطن الواحد، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم، وذلك إضافة إلى أن السعر سيختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقر أيضا سعر الجبس مؤخرا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، وتكون إضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار مواد البناء اليوم

وتنشر “الدستور” لكم أسعار مواد البناء فى الأسواق.

سعر الحديد اليوم

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 42 ألف جنيه.

سعر جديد عز

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 42 ألفا و800 جنيه.

سجل طن حديد الجيوشي 41 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر طن العشري إلى 40 ألفا و100 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المعادي 40 ألفا و200 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1940 جنيها.

سجل طن أسمنت أسمنت المعلم 1900 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1870 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1930 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2220 جنيها.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3450 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2040 جنيها.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2260 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2030 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1280 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1270 جنيها.

سعر الجبس اليوم

سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.