الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول رد من العوضى على خبر انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

رد الفنان أحمد العوضي على خبر انفصاله عن زوجته ياسمين عبدالعزيز، التي تحدثت عنها عالمة الفلك ليلى عبداللطيف.

وعلق العوضي على ياسمين عبدالعزيز عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة (انستجرام): "كذب المنجمون ولو صدقوا".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الخبر الذي شاركته ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها الرسمية، معربين عن غضبهم من هذا التصريح الخاص بعائمة الفلك.

ياسمين عبدالعزيز 
شاركت  ياسمين عبدالعزيز فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.

وتصدر "ضرب نار" الترند طوال أيام عرضه ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وبحسب استخدام أداة track my hashtag كانت نتيجة التحليل في نهاية رمضان، أن معدل نشر التغريدات حول مسلسل ضرب نار، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 90 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 39 مليونا و60 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 28 مليونًا و200 ألف مغرد.

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