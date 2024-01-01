آخر أخبار زلزال اليابان: تحذيرات من تسونامي والسكان يقضون الليل في ملاجئ

واجهت اليابان ليلة صعبة، بالنسبة للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في اليابان نتيجة للزلازل اليابان وتحذيرات تسونامي، ولازالت اخبار زلزال اليابان تثير قلق عالميا، وسط مخاوف من وقوع عدد من الزلزال الجديدة في اليابان، إليكم أخر اخبار زلزال اليابان.

اخر خبر زلزال اليابان القوي الذي ضرب الساحل الغربي

تكافح اليابان في أعقاب زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب الساحل الغربي للبلاد، والذي اعقبه عدة الزلازل الصغيرة.

وضرب زلزال قوي بقوة 7.5 درجة غرب اليابان بعد ظهر الاثنين، مما أدى إلى حدوث أمواج تسونامي وإلحاق أضرار بالطرق والكهرباء وخدمات النقل والبنية التحتية.

وحذر المسؤولون اليابانيون السكان في المناطق المتضررة بضرورة الإخلاء إلى مناطق مرتفعة، حيث تم إرسال 1000 عسكري من قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في جهود الإنقاذ والإنعاش.

السلطات تحث سكان المناطق المحلية بالبحث عن مأوي من الزلزال

وبين أخر اخبار زلزال اليابان، حث السلطات اليابانية سكان المناطق المحلية على البحث عن مأوى على الفور في الأراضي المرتفعة، مما جعل بعض السكان المحليين يقضون الليل في المدارس والمباني العامة الأخرى.

وقد وصل المصابون إلى المستشفيات المحلية، وهناك تقارير عن وجود أشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة، بحسب الجارديان.

اخر اخبار زلزال اليابان: الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية

أدى زلزال اليابان، الذي وقع يوم الاثنين إلى قطع الطرق السريعة في غرب اليابان، وانهيار المباني، وتسبب في حرائق وانقطاع الاتصالات.

وقال هاياشي يوشيماسا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن ما يصل إلى 33 ألف أسرة قد تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي.

آخر اخبار زلزال اليابان: تحذيرات من تسونامي

أصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من تسونامي لسكان غرب اليابان، ويتم إصدار تحذيرات من تسونامي عندما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار (9.8 قدم).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (إن.كيه.إتش) إنه تم الإبلاغ عن أمواج تسونامي يبلغ ارتفاعها نحو 1.2 متر (3.9 قدم) في مدينة واجيما.

وفي مدينة توياما والمناطق المحيطة بها، تم الإبلاغ عن أمواج يقل ارتفاعها عن متر واحد، في حين ظلت مدينة نوتو تحت تحذير من تسونامي.