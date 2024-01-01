الأربعاء.. عزاء اللواء عبدالمنعم الحاج فى الحامدية الشاذلية

يقيم نادي الترسانة الرياضي، الأربعاء، سرادق عزاء اللواء عبدالمنعم الحاج رئيس النادي السابق وذلك في الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

واللواء عبدالمنعم الحاج يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لنادي الترسانة فهو لاعب الفريق ونجمه السابق وتولي رئاسة النادي وهو لاعب دولي ومدرب له تجارب تدريبية كبيرة بداية من نادي الشمس ثم المقاولون والريان القطري ودرب منتخب مصر ومنتخب العرب وكانت له تجارب تدريبية أخرى عديدة.

بعد توليه رئاسة الترسانة تولي رئاسة نقابة المهن الرياضية ورئاسة لجنة قدامي اللاعبين ومناصب أخرى رياضية وكروية بجانب عمله الشرطي الذي تدرج فيه حتي وصل إلي رتبة اللواء.

وكان اللواء الحاج يتمتع بحب وتقدير كل من يتعامل معه وترك بصمة في كل مكان عمل فيه.

قال صلاح عبدالفتاح نجم الترسانة السابق، أمين صندوق النادي الحالي، إن اللواء الحاج قيمة ورمز كبير من رموز نادي الترسانة وكان لا بد أن ينعيه ناديه ويتلقي العزاء فيه، لافتًا إلى أن الفقيد كانت له بصمات كبيرة داخل النادي وخارجه وأحبه كل من اقترب منه عليه رحمة الله تعالي.

ونعى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن عبدالمنعم الحاج، مدرب منتخب مصر السابق ورئيس نادي الترسانة السابق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين الرياضيين.

وأكد وزير الشباب أن الكابتن الحاج سيظل ذكراه حية في قلوب الجميع وأن إرثه الرياضي سيستمر في الإلهام والتأثير على الأجيال القادمة، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.

وأعرب وزير الشباب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان في مواجهة هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون.