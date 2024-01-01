الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد يتغلب على الداخلية بهدف نظيف ويحتل المركز الثالث فى دورى نايل

الاتحاد
الاتحاد

تغلب الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري،على مضيفه الداخلية، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من عمر منافسات مسابقة دوري نايل.

سجل هدف التقدم لفريق الاتحاد السكندري إيهاب سمير، مدافع الداخلية في مرماه، في الدقيقة رقم 20 من عمر المباراة، ليتنهي يفور زعيم الثغر بهدف نظيف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة رقم 18 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة رقم 7 في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار22 لاعبا في  قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وإسلام أبوسليمة وسيف تقا وكريم الديب وهشام صلاح ومحمود شبانة وأحمد غنيم ومصطفى إبراهيم والحبيب حسن وخالد والغندور ومورو ساليفو وعمرو صالح وناصر ناصر وعمر طارق الوحش وبلال السيد وعبدالغني محمد ورجب عمران وبيجامين بواتينج وبيكالي أوبامي وأحمد عيد وفوزي الحناوي.

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