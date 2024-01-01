بعد "شمس الزناتى".. كريم عبدالعزيز يُعيد تقديم البحث عن فضيحة

قرر الفنان كريم عبدالعزيز السير على خطي محمد إمام في إعادة تقديم الأفلام التي خاض الزعيم بطولاتها، حيث قرر كريم تقديم فيلم "البحث عن فضيحة" للفنان عادل إمام والراحل سمير صبري بمعالجة سينمائية جديدة.

كان محمد إمام قرر إعادة تقديم فيلم “شمس الزناتي” بمعالجة سينمائية جديدة وبأبطال شباب، ليعيد تجربة والده الزعيم عادل إمام بشكل مختلف.

وتعاقد بالفعل كريم محمود عبدالعزيز على إعادته ومن إخراج رامي إمام، وتواصل شركة سينرجي ترشيح باقي الأبطال للتعاقد معهم حتي يخرج الفيلم للنور وتكون التجربة ناجحة.

كريم محمود عبدالعزيز

وأشاد كريم بمشاركته فى فيلم "بيت الروبى"، والذي يشارك فيه كريم عبدالعزيز ونور وتارا عماد، وعلق لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: “فرحت لما عرفت إن كريم عبدالعزيز هيشارك في الفيلم، خاصة أن المخرج هو بيتر ميمي”.

وحقق فيلم "بيت الروبي" إيرادات بلغت 2.722.705 مليون جنيه، ليصل في أسبوعه الأول حوالي 21 مليون جنيه ويتربع في المركز الأول.

يضم فيلم "بيت الروبي" في بطولته كلًا من كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وكريم عبدالعزيز وآخرين، بجانب عدد من ضيوف الشرف.