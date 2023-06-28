كريم محمود عبدالعزيز: نتنافس باحترام فى فيلم بيت الروبى

أشاد كريم محمود عبدالعزيز، بمشاركته فى فيلم "بيت الروبى"، والذي يشارك فيه كريم عبد العزيز ونور وتارا عماد.

وعلق كريم محمود عبد العزيز،خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: فرحت لما عرفت أن كريم عبد العزيز هيشارك في الفيلم، خاصة أن المخرج هو بيتر ميمي.

وتابع: الفيلم اتعمل على الرايق زي ما بيقولوا، وكل واحد ليه كاراكتر الخاص بيه، ومبدأ المنافسة باحترام موجود، وببارك لكل القائمين على الفيلم.

وحقق فيلم بيت الروبي أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 2.722.705 مليون جنيه، ليصل في أسبوعه الأول لحوالي 21 مليون جنيه ويتربع في المركز الأول.

يضم فيلم بيت الروبي في بطولته كلًا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وكريم عبد العزيز وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف.