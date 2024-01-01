الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"المصرية لمكافحة المنشطات" تستكمل ندواتها التوعوية مع أبطال الجمباز والريشة الطائرة

واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة د.حازم خميس رئيس مجلس الإدارة سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية مع أبطال الرياضة المصرية، للتوعية من خطر الوقوع في فخ المنشطات، وذلك بالتزامن من حلول 2024 والذي سيشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهدت الندوة التثقيفية هذه المرة حضور أبطال الجمباز والريشة الطائرة، واستمعوا لأكثر من محاضرة تثقيفية، شملت إرشادات عن كيفية الحماية من الوقوع في فخ المواد المحظورة، لحمايتهم من الابتعاد عن المنافسات الرياضية وكلك حفاظا على الصحة العامة.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

واستكملت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة د.حازم خميس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، سلسلة الندوات التثقيفية والتوعوية حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024.

وأقيمت الندوة في المركز الأولمبي بالمعادي، بحضور اللواء محمد محمود، رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضي، وحضر الندوة 100 من الأبطال يمثلون اتحادي المصارعة والجودة.

حضر الندوة أيضا لفيف من الأساتذة والمختصين بمجال مكافحة المنشطات، وكانت المحاضرة الأولى تحت عنوان نظرة عامة عن المنشطات وحقوق وواجبات اللاعب وبرنامج Adel التعليمي الخاص بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

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