الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ بجولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات في قطر، وذلك في إطار  زيارة الوزير لدوحة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

قال الدكتور أشرف صبحي : نعمل جاهدين علي تعزيز التعاون مع الجانب القطري في هذا الشأن، كذلك نعمل علي توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية والإقليمية لمكافحة المنشطات في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي مع الجانب القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة جاءت بفضل دعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص سيادته على أحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

وأكد الوزير على تضافر الجهود بين الوزارة وكافة المنظمات والجهات المختصة بمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك بحضور السيد عمرو الشربيني السفير المصري لدي قطر، الدكتور محمد بن غانم العلي رئيس مجلس الأمناء بمختبر ومعمل مكافحة المنشطات، السيدة نور عبد الوهاب المطوع مدير المختبر، السيد عبد العزيز علي جاسم مدير الخدمات ومرافق الدعم.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ على القيام بجولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات في قطر، وذلك في إطار  زيارة الدكتور اشرف صبحي الحالية والتى شهدت العديد من الاجتماعات المكثفة.

وزارة الشباب و الرياضة عمرو الشربيني السفير المصري لمكافحة المنشطات عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحي

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