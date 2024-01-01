الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الضرائب.. قرار جديد في دعوى نجل الزعيم عادل إمام ضد وزير المالية

رامي أمام
رامي أمام

قضت محكمة القضاء الإداري بإحالة دعوى رامي عادل أمام ضد وزير المالية ومأمور ضرائب بسبب القرار الصادر من لجنة الطعن بمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين مهن حرة بمحافظة القاهرة، في الطعن رقم 164 لسنة 2022 الصادر بجلسة 19 أبريل 2013، والمعلن للطاعن في 7مايو 2023، الذي انتهى إلى تقدير الضريبة المحتسبة من عام 2016 إلى عام 2019 مبلغ وقدره 574600 جنيه، إلى مكتب الخبراء للفحص، مع دفع تكليف الخبير في الدعوى.

وكشف المحامي خالد الأشوح، وكيل الفنان رامي عادل إمام، أن الطاعن اشترك بالتمثيل في مسلسل عفاريت عدلي علام إنتاج شركة سينرجي، وتم تصوير وإنتاج المسلسل داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، علما بأن هذا العمل مُعفَى من أداء ضريبة القيمة المضافة.

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وكذلك العمل في مسلسل عوالم خفية سنة 2018، ومسلسل فلانتينو عام 2019، علما بأنه تم التعاقد مع شركة ماجنم المنتجة للعملين اللذين تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة، وهما غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الطعن: أنه لما كان قرار اللجنة جاء مجحفا في حق الطاعن فإنه يطعن عليه ببطلان قرار اللجنة في الطعن رقم 164 لسنة 2022؛ لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية وهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة؛ لأن هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي معفاة من الضريبة طبقا للقانون، ولم تنتقل المأمورية عند الفحص للتأكد من ذلك، وإنما اكتفت بالفحص المكتبي دون تقديم مستند واحد يقر بادعائها بالمخالفة للقانون.

نجل الزعيم عادل إمام وزير المالية عادل امام محكمة القضاء الإداري رامي عادل إمام

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