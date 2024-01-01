الزراعة: القضاء على الوسطاء سيخفض تكلفة الإنتاج

أكد الدكتور سعد نصار، المستشار الاقتصادي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القضاء على الوسطاء سيخفض تكلفة الإنتاج، حيث يحصل الوسيط بين المنتج والمستهلك على أرباح أعلى، بينما يحصل المزارع على هامش ربح أقل.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار تأثير الوسطاء على أسعار السلع الاستراتيجية التي يتم توريدها من المزارعين للحكومة.

وأضاف "نصار" أنه يجب وضع تكلفة الإنتاج في عملية تسعير المحاصيل، وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين يسمح بالتوسع في الإنتاج، ما يؤدي إلى حصول المزارع على حصته العادلة من سعر المستهلك، وهذا ما يسهم في توفير المنتجات للمستهلك بأسعار تتناسب مع دخلهم وزيادة قوتهم الشرائية، كما دعا إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتوسيع منافذ وزارة الزراعة والجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التكوين، لضمان حصول المزارعين على أسعار عادلة في نفس الوقت.

وأشار إلى أنه على الحكومة وضع أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية التي تحصل عليها من المزارعين، وتشمل القمح والقطن والأرز وبنجر السكر، كما أشار إلى توفر الخضر والفاكهة في جميع المحافظات بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القضاء على الحلقات الوسيطة في أسواق السلع الزراعية يتطلب توجيه إنتاج الصوب خلال الفترات البينية للعروات، خاصة الخضار، كما يمكن عملية إنتاج الصوب في فواصل العروات الزراعية، مما يقلل من أسعار المحاصيل الزراعية الغذائية.

وأشار إلى ضرورة دور الجمعيات الزراعية في التسويق للمزارع وتفعيل روابط معهم لمنع استغلالهم.

وأكد ضرورة تفعيل دور الاتحادات التعاونية، خاصة الجمعيات العامة مثل الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للائمان والجمعية العامة للأراضي المستصلحة، من خلال فتح منافذ تسويقية بدعم من الدولة المصرية.