خصم 10 أيام.. عقوبة تأديبية لموظف أخفى أوراق تقييم زميله

عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة موظفًا بخصم 10 أيام من راتبه لقيامه بإخفاء أوراق تقييم أحد زملائه والتسبب في عدم حصوله على التقييم الخاص به والذي يستند إليه في تقارير أداء عمله.

كانت النيابة الإدارية قد أحالت الموظف المتهم للمحاكمة بعدما أثبتت التحقيقات قيامه بالاستيلاء على أوراق تقييم أداء أحد زملائه والذي سبق ونشب خلاف بينهما بسبب العمل، وأنه أخفى مستندات التقييم عن رؤسائه انتقامًا من زميله.

كما تبين من تحقيقات النيابة الإدارية وما شهد به زملاء الموظف المحال أنه اعترف لأحد زملائه المقربين بأنه أخذ أوراق التقييم الخاصة بزميلهم أثناء وضعها داخل مكتب مديرهم وأخفاها بين طيات ملابسه ثم خرج بها من جهة عملهم لضمان عدم العثور عليها وإغفال هذا التقييم.