خلال 2023.. حصاد وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة الصناعية

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري

وقال وزير التجارة والصناعة، إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا ،من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل إنجازات الوزارة ،وجهاتها وهيئاتها التابعة المختصة بقطاع الصناعة

جهود تحفيز التجارة الخارجية

• قيام وفود الوزارة برئاسة الوزير بزيارة عدة دول لبحث زيادة التعاون الاقتصادي معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات ما ساهم في إعطاء دفعة لمستوى التعاون مع هذه الدول.

الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تقيم 32 معرضا و8 مؤتمرات

• إقامة 32 معرض وعقد 8 مؤتمرات.

• إصدار 56 ترخيص لإقامة معارض منها 49 معرض داخلي و7 معارض خارجية و5 اشتراكات منفردة خارجية.

• تنفيذ 24 معرض خارجي ومتخصص بمشاركة العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة

• الانتهاء من 11 محضر صرف مساندات مستحقة لعدد 480 شركة عن اشتراكهم كاشتراك منفرد، ومعرض مساندة الشحن عن الاشتراك بالمعارض المجمعة لعدد 22 شركة

• استصدار 207 قرار مشاركة لعارضين بشكل منفرد لإجمالي عدد 744 شركة بمعارض خارجية تمثل كافة القطاعات التصديرية المتنوعة.

• تنفيذ 7 بعثات مشترين بمعارض نظمتها المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات ضمت أكثر من 200 مشتري من مختلف دول العالم.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تفحص 464 ألف رسالة

• فحص 464 ألف رسالة منها 276 ألف و841 عينة غذائية، و187 ألف و203 عينة صناعية.

• إجراء 29 ألف و887 تسجيلاً تجارياً بسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية والدعاية والإعلان.

• إصدار 423 ألف و206 شهادة منشأ.

• افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وافتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات.

• استقبال 105 ألف و321 رسالة واردة من الخارج، منها 89 ألف و670 رسالة صناعية، و15 ألف 651 رسالة غير صناعية.

• إصدار أكثر من 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية، و60 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية.

• تدريب 2972 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية.

• توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة.

• إبرام 7 بروتوكولات تعاون مع جهات تشمل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة TÜV Austria، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، وجامعة هليوبوليس بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.

• اعتماد معمل (اختبارات الصوتيات – اختبارات الأمان) بفرع مطار القاهرة واختبارات فحص جميع أنواع الأسمنت بالمعامل الكيميائية بفرع ميناء دمياط و3 اختبارات بمعامل ميناء بورسعيد ومعمل فحص المنتجات البترولية بميناء السويس.

• استحداث مركز التميز المؤهل لإعداد كوادر بشرية الذي قام بتدريب 1000 طالب من الجامعات المصرية، وتدريب العاملين بالهيئة وقياداتها، وتدريب وفود بعض الدول الإفريقية، وعدد من رجال الأعمال والمصدرين المهتمين بمجال التصدير

• تمديد مجال الاعتماد لوحدة إصدار شهادات مطابقة للمنتجات المعتمدة دوليا طبقا لمتطلبات ISO17065:2012 في 4 مجالات جديدة ليصبح إجمالي الشهادات الممنوحة من الوحدة 8 شهادات.

• المشاركة بأجنحة في عدة معارض للترويج لخدمات الهيئة مثل معرض جلفود ومعرض التجارة البينية الأفريقية.

