الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح مصر فى زيادة العوائد الدولارية خلال 2024

الدولارية
الدولارية

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن زيادة  العوائد الدولارية في مصر تعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

الزيادة في الإيرادات السياحية

وأضاف بيومي، لـ"الدستور"، أن مصر تشهد زيادة ملحوظة في الإيرادات السياحية خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد هذا القطاع من أهم مصادر الدخل بالدولار ويعزي ذلك إلى إعادة فتح العديد من المعالم السياحية والاستثمار في صناعة السياحة بمصر.

 

زيادة الصادرات

وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ويعزي ذلك جزئيًا إلى تنويع المنتجات المصدرة والتحسينات في عمليات التصدير.

 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد أن مصر شهدت جذبًا متزايدًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات، مثل البنية التحتية والصناعات التحويلية، مما ساهم في زيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.

 

التحسينات في القطاع المالي

وأشار إلى أن القطاع المالي في مصر شهد تحسنًا ملموسًا في الاستقرار المالي والنقدي، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز تدفق العملة الصعبة.

 

السياسات الاقتصادية

وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز العوائد الدولارية، من خلال تحفيز الصادرات، وتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي، وتحفيز القطاع السياحي.

 

تأثير زيادة العوائد الدولارية

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية تعزز قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يساهم في تقليل التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، كما تعزز هذه الزيادة مخزون العملة الصعبة لدى البنك المركزي، مما يمنح المزيد من الاستقلالية في سياسة النقد ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

 

وأوضح أنه على الرغم من الزيادة في العوائد الدولارية، إلا أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري مثل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، والتحديات الداخلية مثل البطالة وتحسين بيئة الأعمال.

 

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية في مصر تعتبر شارة إيجابية للقوة الاقتصادية للبلاد ومن المهم أن تستمر الجهود المبذولة لتعزيز هذه العوائد من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار والتصدي للتحديات الاقتصادية المستقبلية.

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