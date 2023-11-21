المناسترلي: دعم الشركات وتقديم الحوافز الالية أهم سبل تحفيز الصناعة المحلية

قال المهندس ابراهيم المناسترلي رئيس هيئىة الرقابة الصناعية السابق، إن تحفيز الصناعة المحلية أمر حيوي للاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة جاهدة على تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات لتحقيق هذا الهدف، وتعتبر المبادرات الرامية لتعزيز الصناعة المحلية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأضاف “المناسترلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أحد السبل التي تساهم في تحفيز الصناعة المحلية هو دعم الشركات والصناعات المحلية من خلال تقديم الحوافز المالية والضرائب الميسرة هذا الدعم يشمل تقديم قروض بفائدة منخفضة وتسهيلات مالية أخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تزيد نسبة استخدام المكونات المحلية في منتجاتها.

وأشار الخبير الاقصادي، إلى أنه تشجيع البحث والتطوير والابتكار يعتبر أيضًا جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحفيز الصناعة المحلية من خلال دعم البحث العلمي وتوفير التسهيلات لتطبيق التكنولوجيا الحديثة، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير منتجات تتفوق على المنتجات المستوردة.

وأكد أنه يجب أن تركز السياسات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم للصناعات الواعدة والقطاعات الناشئة، على سبيل المثال، يمكن تقديم التسهيلات للشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة عبر تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضريبية.

كما يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الناشئة.

وأوضح أنه بصفتها دولة ذات اقتصاد ناشئ، تواجه مصر تحديات متعددة في سبيل تحفيز الصناعة المحلية، ومن بين هذه التحديات البنية التحتية الضعيفة ونقص التمويل، ولكن على الرغم من هذه التحديات، فإن هناك تقدمًا ملحوظًا تحققه مصر في هذا الصدد.

وأكد أن تحفيز الصناعة المحلية يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الرصيد التجاري. ومن المهم أن تواصل الحكومة العمل على تطوير السياسات والإجراءات التي تدعم الصناعة المحلية بما يتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية، وأن تستمر في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار.