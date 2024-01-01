محافظ القاهرة يجرى جولة لمتابعة البيع بالمنطقة الغربية للتأكد من توافر السلع

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية، للتأكد من توافر السلع، خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، والتي تم تحديدها بموجب قرار د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام، والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم التصدى بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

واستمع محافظ القاهرة، خلال تفقده معارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

استمرار المرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

رافق المحافظ فى جولته اللواءإبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة

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