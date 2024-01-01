غرفة صناعة الحبوب: قرار اعتبار 7 سلع استراتيجية يصب في صالح الجميع

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، لافتا الى ان قرار دولة رئيس الوزراء يصب في صالح المستهلك.

وأضاف عبد الغفار السلامونى أن إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، حيث نص قرار وزير التموين على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لمنتجات السلع الاستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة والكميات وتاريخ الإنتاج وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، لافتا إلى أن هذه الضوابط تصب في صالح الجميع من خلال التوافق على سعر عادل للمنتجات بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكافة الجهات المعنية، مؤكدا حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك وأيضا هامش ربح عادل للمصنعين والموردين.

وأوضح عبد الغفار السلامونى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع طوال الوقت، حيث يتوافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة ويتجاوز مخزون القمح 5 أشهر وزيت الطعام 5.3 أشهر والمكرونة تكفي لعدة أشهر ،بجانب الاستعداد لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير 2024،مما سيعزز المخزون الاستراتيجي، بالإضافة الى وجود كميات كبيرة لدى وزارة التموين من اللحوم الطازجة،حيث تتعاقد الوزارة على استيراد رؤوس المواشي الحية من العديد من الدول مثل السودان وجيبوتي وطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها والمجمدة بـ 160 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 الى 25% في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.