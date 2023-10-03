الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تواصل صرف مقررات تموين أكتوبر

التموين
التموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الثالث على التوالي، صرف مقررات أكتوبر، إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية عبر 40 ألف منفذ تموين بين البقالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي، على مستوى الجمهورية، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت وزارة التموين صرف نحو 30% من مقررات الشهر الجاري إلى المستحقين خلال اليوم الأول فقط، لافته إلى استقرار وثبات أسعار سلع المقررات، وصرفها إلى المستحقين دون أي زيادة.

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وشددت الوزارة على جميع المنافذ التموينية بالالتزام بصرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية الخاصة بشهر أكتوبر نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

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