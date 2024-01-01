أنوار وشجرة الكريسماس.. أهالى الإسكندرية يحتفلون باستقبال العام الجديد (صور)

شهدت المولات التجارية ومناطق التنزة بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا مساء أمس، احتفالًا بالعام الجديد، حيث تزينت المولات الكبيرة بشجرة الكريسماس، ومجسمات عام 2024 المضيئة، بالإضافة إلى بابا نويل والعديد من الألعاب التي تعبر عن استقبال العام الجديد.

وتوافد المواطنين للأماكن العامة المزينة بزينة الميلاد لالتقاط الصور التذكارية والاحتفال بالعام الجديد وسط أجواء من الفرحة والبهجة وتجمعات الأسر والأصدقاء، مع شراء البالونات والأقنعة الملونة والهدايا التي تتميز بها هذه المناسبة.

كما اقبل أهالي المدينة والزائرين من المحافظات المختلفة على المطاعم وأماكن الاحتفالات المخصصة للاحتفال برأس السنة، حيث ينتظر الجميع منتصف الليل لاستقبال عام جديد وسط احتفالات بأنحاء المحافظة.

استعدادات محافظة الإسكندرية

واستعدت محافظة الإسكندرية لاعياد رأس السنة واعياد الميلاد المجيد، بتكثيف جميع أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الاستعدادات بالميادين الرئيسية ومناطق الزيارات في مثل هذه الأعياد بمنطقة وسط البلد، وكورنيش الإسكندرية لإظهار مدينة الإسكندرية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بها خلال فترة الأعياد.

وكان قد كشف عبد الوهاب محمد مدير عام مكتب السياحة والآثار بالإسكندرية، ل"الدستور" حصول 12فندق على تصريح إقامة حفلات وفقرات فنية رأس السنة، من الفنادق 4 و5نجوم، بالإضافة إلى استعدادات المطاعم السياحية في كافة المدينة لاستقبال الزائرين خلال اليوم وليلة رأس السنة.

وأوضح أنه تم تشديد الرقابة على المطاعم والفنادق السياحية استعدادا لاحتفالات اليوم، من خلال الدفع بلجان تفتيش، والمرور اليوم للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقدمة والمُعلن عنها والتي تم الموافقة عليها والاعتماد من الوزارة.



وأشار إلى أن الإسكندرية استقبلت زائرين من المصريين والأجانب لقضاء احتفالات رأس السنة بالمدينة الساحلية، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقية بين 70إلى 75%، ونسبة الأجانب بها تتراروح بين 25إلى 30%.

احتفالات أهالي الإسكندرية بالعام الجديد

احتفالات أهالي الإسكندرية بالعام الجديد

احتفالات أهالي الإسكندرية بالعام الجديد

احتفالات أهالي الإسكندرية بالعام الجديد

احتفالات أهالي الإسكندرية بالعام الجديد