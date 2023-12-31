سياحة الإسكندرية: 75% نسب الإشغال بالفنادق.. واستعدادات مكثفة لاحتفالات رأس السنة

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، استعدادات مكثفة بالأماكن السياحية والفنادق والمطاعم والمنتزهات لاستقبال العام الميلادي الجديد 2024، حيث توافد على عروس المتوسط الزائرين من محافظات مصر، فضلًا عن العديد من الجنسيات الأجنبية لقضاء احتفالات رأس السنة بالإسكندرية.

وقال عبدالوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية، إن المحافظة استقبلت زائرين من المصريين والأجانب لقضاء احتفالات رأس السنة بالمدينة الساحلية، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقية ما بين 70 إلى 75% وهي نسبة جيدة في أجواء الشتاء والأمطار.

نسب الإشغال بالفنادق

وأضاف لـ"الدستور"، أن نسبة إشغال الفنادق من الأجانب تراوحت ما بين 25 إلى 30%، مشيرًا إلى أن الجنسبات الأجنبية تتوافد لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف نهارًا، فضلًا عن الاحتفالات ليلًا بالمطاعم والفنادق السياحية لاستقبال العام الجديد.

وأشار إلى حصول 12 فندقًا على تصريح إقامة حفلات وفقرات فنية خلال احتفالات رأس السنة، بالإضافة إلى استعدادات المطاعم السياحية في مختلف أحياء المدينة لاستقبال الزائرين خلال اليوم وليلة رأس السنة.

وأوضح أنه تم تشديد الرقابة على المطاعم والفنادق السياحية استعدادًا لاحتفالات اليوم، من خلال الدفع بلجان تفتيش، والمرور اليوم للتأكد من الالتزام بالأسعار المقدمة والمُعلن عنها والتي تم الموافقة عليها والاعتماد من الوزارة.