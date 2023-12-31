الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: عام 2023 شهد إقامة دبلوماسية الفوارس لمصر

بلال الدوي
بلال الدوي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن عام 2023 هو عام وذلك نظرا للتحديات التي تواجهها مصر عبر حدودها خاصة الحدود الشرقية وما يحدث في غزة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"،أننا رأينا مشهد كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والسبب في ذلك هو أننا كلنا شاهدنا سقوط 3 أبراج غزة على الهواء وهو ما كان له أثر في خوف المصريين على الأمن القومي وتسبب في النزول بكثافة للمشاركة بالانتخابات.

وتابع، أن الرئيس السيسي أقام علاقات مع دول أجنبية كثيرة وهي ما يسمى بإعادة ترميم العلاقات الخارجية بشكل متوازن واستراتيجي واستقلالية القرار رأيناها مع الشرق والغرب.

مصر كانت سباقة في تقديم المساعدات للدول المضارة

وأشار إلى أن مصر أقامت دبلوماسية الفوارس حيث كانت سباقة في تقديم المساعدات لليبيا والمغرب كذلك والسودان حتى تركيا وأزمة الزلزال، وكذلك دول الجوار يوجد كبيرة معها.

الكاتب الصحفى عام 2023 أقامت دبلوماسية الفوارس الانتخابات الرئاسية تقديم المساعدات للدول

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